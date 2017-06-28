Нацбанк снижает ставку рефинансирования еще на процент

Правление главного банка Беларуси приняло решение о снижении ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 15 до 14%.

Отмечается, что «инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017-го в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении».

За полгода – это уже шестое снижение ставки. В 2016-м регулятор снижал ставку четыре раза.