Вертолет с силовиками в Венесуэле атаковал Верховный суд и МВД

Ответственность за нападение взял полицейский, объявивший о восстании против Мадуро.

#BREAKING VIDEO : Stolen helicopter drops grenades near Venezuela's Supreme Court, gunfire heard pic.twitter.com/3hnbSzTvf6 — CK (@cngzkync) 28 июня 2017 г.

В Каракасе полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщает Newsru.com. Именно решение суда о наделении президента Николаса Мадуро дополнительными полномочиями спровоцировало масштабные акции протеста в стране.

Вертолет угнал пилот экс-главы МВД, офицер полиции Оскар Перес. Он руководил группой сотрудников венесуэльских спецслужб, совершившей пролет над столицей страны.

Во время полета на здание Верховного суда было сброшено несколько гранат, также по зданию стреляли из автоматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

По сообщениям газеты El Nacional, угнанный ветролет был замечен также над зданием МВД и на подлете к резиденции президента.

Пролетая над городом, пассажиры вертолета развернули плакат с надписью «350. Свобода». Речь идет о 350-й статье Конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

Оскар Перес опубликовал в Instagram видеообращение, в котором заявил, что принадлежит к коалиции «военных, полицейских и гражданских лиц», «националистов и патриотов», не имеющей партийной принадлежности.

— Президент Николас Мадуро, мы требуем, чтобы ты немедленно ушел в отставку вместе с министрами и чтобы были созваны всеобщие выборы, — заявил Перес. По его словам, коалиция проводит «наземную и воздушную» операцию с целью «вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок».

Реакция властей

В свою очередь президент Мадуро заявил, что для поимки взбунтовавшейся группы сотрудников спецслужб задействован спецназ.

Он пообещал в любом случае найти подозреваемых, осуществивших атаку, назвав обстрел здания суда «террористической атакой». В столицу введена бронетехника.

Министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил, что во время атаки на здание Министерства внутренних дел из вертолета было произведено около 15 выстрелов. Затем группа направилась к зданию ВС, где сбросила четыре гранаты, одна из которых не взорвалась.

По словам министра, угнавшего вертолет спецназовца подозревают в связях с ЦРУ. Власти страны призвали граждан сотрудничать в деле выявления местонахождения Оскара Переса и его группы.

Три месяца противостояния, 74 погибших

Фото AFP

Масштабные акции протеста продолжаются в Венесуэле с апреля. Их спровоцировали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, большинство в котором составляет оппозиция.

Также суд запретил оппозиционному лидеру Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Фото AFP

На прошлой неделе генпрокурор страны Луиса Ортега Диас озвучила число убитых полицией демонстрантов. По ее информации, начиная с апреля погибли не менее 74 человек.

1413 человек получили ранения, в том числе 1138 гражданских лиц и 275 сотрудников правоохранительных органов. Ведомством было выдано 23 ордера на арест, подозреваемые находятся в розыске.

В своем комментарии Диас подчеркнула, что случаи гибели участников протестных акций надлежит рассматривать как убийства и непропорциональное применение силы.

Венесуэла протестная: «У них есть слезоточивый газ, у нас – экскременты»