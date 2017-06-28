Почему подскочил курс евро и что будет дальше?

Финансовый аналитик объясняет причины роста европейской валюты и прогнозирует, как она поведет себя в ближайшее время.

— Тенденция к росту курсов доллара и евро и снижению курса российского рубля вновь объясняется динамикой валютного рынка России. Российский рубль снова начал слабеть. А тот факт, что это происходит на фоне растущей нефти, подтверждает, что ключевым фактором для российского рубля сейчас является спрос иностранных инвесторов на российские активы, в частности, на облигации федерального займа. Судя по всему, отток иностранного капитала возобновился, потому и рубль слабеет. Можно сказать, что эти колебания носят спекулятивный характер, — отмечает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

Эксперт также прокомментировала рост курса евро.

— Резкий взлет евро обусловлен динамикой европейской валюты на международном валютном рынке. Изменения между соотношением доллара и евро на мировой арене всегда проецируются и на белорусский рынок. Сегодня евро резко вырос к большинству мировых валют после того, как глава ЕЦБ Марио Драги намекнул, что скоро может начать сворачивать программу количественного смягчения экономики. Уже несколько лет ЕЦБ осуществляет масштабную эмиссию для того, чтобы разогнать инфляцию и заставить экономику расти, — отмечает эксперт.

— При этом основная процентная ставка европейского регулятора равна нулю, а депозитная и вовсе является отрицательной. Эти факторы привели к тому, что евро за последние несколько лет упал к доллару практически на треть. Однако их негативное влияние уже исчерпано, цели ЕЦБ фактически достигнуты и в кулуарах уже несколько месяцев говорят о том, что эмиссию вскоре остановят, а ставки начнут повышать.

Жанна Кулакова прогнозирует дальнейший рост курса евро.

— Такой сценарий действительно выглядит очень вероятным, и я думаю, что в ближайший год-полтора мы увидим достаточно длительный период роста европейской валюты. По сути, он начался уже в этом году: с января евро вырос к доллару примерно на 9%. К слову, происходит не только рост евро, но и падение доллара на фоне политической неопределенности и ряда экономических факторов, — резюмирует эксперт.