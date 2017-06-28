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Общество
28.06.2017
Семен Печенко
Почему в интересах Минобороны извиниться до суда

170 человек подписались под коллективным иском против пресс-секретаря Минобороны.

После скандального заявления пресс-секретаря Минобороны Владимира Макарова о том, что против военных парадов в Минске выступают идейные потомки Вильгельма Кубе, один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев предложил подать на него иск в суд.

«Нужно совершенного обнаглеть, чтобы заявить тем, кто выступает против военного парада в городе, что они последователи фашистов. И это пресс-секретарь Министерства обороны заявляет мне, сыну кадрового военного, самому отслужившему. А пройдет еще немного времени, и это министерство захочет, чтобы уже мои сыновья служили в армии, и будут рассказывать про долг перед Родиной.

Хотите, чтобы мы отдавали «долги», научитесь уважать нас и думать над каждым своим словом.

Мы должны ответить на это хамство, чтобы другого не было. Простых слов они уже не понимают. Предлагаю подать коллективный иск в суд. Если поддерживаете идею, прошу заполнить форму. Мы начнем процесс, когда наберем 100 участников», — накануне написал политик на своей странице в Facebook.

В коллективном обращении подчеркивается, что, обращаясь в качестве пресс-секретаря оборонного ведомства, Владимир Макаров представлял не свое личное мнение, а позицию министерства.

«Данное высказывание глубоко оскорбляет тех, кто выступает против проведения военных парадов в городе, руководствуясь исключительно вопросами рационального расходования бюджетных средств и безопасностью людей. В качестве ответа предлагается подать коллективный иск о защите чести и достоинства и потребовать пресс-секретаря Министерства обороны публично принести извинения», — говорится в иске.

Как рассказал «Салідарнасці» Андрей Дмитриев, за сутки под коллективным обращением подписались 170 человек. Собеседник считает, что такого количества подписантов достаточно для начала процесса против Минобороны:

— Мы уже связались с юристами, чтобы они разобрались, как все это организовать. Также они подсчитают, сколько будет стоить процесс, поскольку я хочу сделать его полностью общественным делом. И все затраты на юристов мы оплатим вскладчину.

Дмитриев считает, что коллективный иск против Минобороны может стать прецедентом:

— Мы хотим добиться уважения от конкретного чиновника (Макарова — С. ), от Минобороны. Но хотим также, чтобы это стало примером и для остальных чиновников. Они не могут оскорблять граждан только за то, что те имеют свое мнение, которое отличается от их мнения.

Комментируя прозвучавшие в соцсетях предложения добиться увольнения полковника, лидер «Говори правду» подчеркнул:

— Пусть решают внутри ведомства, нужен ли им человек, который, как мне кажется, работает не в пользу чести мундира. Ведь это не первое его подобное высказывание. Это реально человек, который живет словно в 30-х годах прошлого столетия.

Собеседник «Салідарнасці» достаточно оптимистично расценивает шансы на успех стартовавшей кампании. По его мнению, если коллективный иск станет для чиновников сигналом о том, что за свои высказывания они могут попасть под давление общественного мнения, это уже будет важным шагом вперед.

Дмитриев подчеркнул, что шансы на удачный исход кампании есть. Он привел в пример опыт кампании «Говори правду», которой не раз удавалось добиваться справедливости путем общественного давления, диалога и кооперации с другими общественными организациями.

 
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