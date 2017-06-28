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Политика
28.06.2017
TUT.BY
Госдеп США: в Беларуси принуждают к труду и не наказывают за торговлю людьми

Беларусь в очередной раз попала в низшую, третью группу стран в ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми в мире.

В документе отмечают усилия белорусских властей по борьбе с этим преступлением, но критикуют Минск за то, что уже четыре года власти не осудили никого за торговлю людьми. Также белорусские власти упрекают в принуждении к труду безработных, студентов, нарко- и алкозависимых, госслужащих и, в отдельных случаях, критиков власти.

Карта Европы из доклада Госдепартамента США

Вопросы права на труд и принудительного труда традиционно входят в этот доклад и ухудшают оценки ситуации в Беларуси.

Госдеп отмечает, что «несмотря на отсутствие серьезных усилий, правительство [Беларуси] предприняло ряд шагов для борьбы с торговлей людьми, включая активное участие в многосторонних мерах по борьбе с торговлей людьми, защите белорусских жертв эксплуатации за рубежом и в июне 2016 года отменило декрет [№ 9], который не давал сотрудникам госпредприятий в деревообработке уволиться с работы».

Вместе с тем, в докладе подчеркивается, что государство продолжило принуждать к труду своих граждан, включая «госслужащих, студентов, частично занятых, безработных, страдающих от нарко- и алкозависимости и, иногда, критиков правительства».

— Четвертый год подряд власти не привлекли никого к уголовной ответственности по статье о торговле людьми.

Госдеп рекомендует Минску включить в статью 181 УК, которая запрещает торговлю людьми, наказание за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Также в докладе отмечается, что, несмотря на то, что власти вели по одному расследованию по этой статье в 2014, 2015 и 2016 годах, никто не был привлечен к ответственности (данная информация проверяется редакцией TUT.BY). Уголовных дел по обвинению в принудительном труде (статья 181−1 «использование рабского труда» Уголовного кодекса Беларуси — прим. редакции) в 2016 году вообще не возбуждалось, отмечают авторы документа.

Госдепартамент отмечает меры по защите жертв торговли людьми, которые предприняло белорусское правительство. В частности, в 2016 году 70 потенциальных жертв торговли людьми получили медицинскую помощь, местные власти содержат 124 кризисные комнаты (15 из них — в 2016 году), в которых могут найти временное убежище в том числе жертвы торговли людьми. Министерство труда и соцзащиты отменило лимит на количество раз, которое люди в уязвимом положении могут находиться в этих учреждениях

Кроме того, белорусские власти через СМИ и наружную рекламу поднимали осведомленность населения о проблемах торговли людьми, в стране существует специальная горячая линия о трудоустройстве за рубежом, которая приняла 1157 звонков за консультациями в 2016 году, отмечается в докладе.

— Как отмечается уже пять лет, Беларусь — источник, транзитная территория и страна назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся сексуальному рабству и принудительному труду.

Чаще всего жертв из Беларуси «продают» в России, в самой Беларуси, в Польше, Турции и других странах Евразии и Ближнего Востока, отмечается в документе.

В докладе упоминается нашумевший декрет о тунеядстве и его критика со стороны Европарламента.

— Правительство продолжило практику «субботников», которая требует от сотрудников госпредприятий и многих частных компаний работать в отдельные субботы и отдавать их доход на финансирование государственных нужд… Государственные наниматели угрожают штрафами, если их работники отказываются участвовать.

Также Госдеп отмечает требования к старшеклассникам и студентам участвовать в уборочной кампании без оплаты их труда.

— Есть сообщения о том, что власти принуждают солдат на срочной службе выполнять работу, не связанную с их службой в армии.

Белорусским властям рекомендуется отменить все декреты и законы, которые приводят к принудительному труду, оказывать специализированную помощь детям, пострадавшим от торговли людьми и выделять больше средств на борьбу с этим преступлением.

Из соседей Беларуси в третью (низшую) группу стран в докладе попала только Россия. Украина и Латвия — во второй группе. Литва и Польша — в первой.

 
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