Как бизнесмен-белорус охотится за кадрами по всему миру

Одна из крупнейших мировых аутсорсинговых компаний Itransition, созданная белорусским бизнесменом Сергеем Гвардейцевым, пытается решить проблему дефицита кадров в Беларуси за счет молодых специалистов из Латвии и других стран.

В апреле этого года состоялся первый выпуск подразделения минского образовательного центра QA Academy , созданного на базе Латвийского университета. Около десяти человек прослушали курс (частью он проходил в аудиториях, частью – онлайн) по основам тестирования программного обеспечения и сдали экзамены. Следующий курс QA Academy на базе Латвийского университета стартует осенью этого года.

QA Academy — это международный образовательный центр подготовки тестировщиков программного обеспечения, который был открыт в Минске в 2008 году на базе компании A1QA.

A1QA, в свою очередь, является одной из крупнейших компаний по обеспечению качества программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. Как и Itansition, она контролируется Сергеем Гвардейцевым.

Первоначально главной задачей академии была подготовка и повышение квалификации специалистов компании для работы на внутренних проектах. С 2013 года поле деятельности QA Academy расширилось на другие страны, и сейчас учиться в ней может каждый желающий.

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