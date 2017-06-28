Экс-первая ракетка, которая и раньше не скромничала, полностью разделась для обложки

Каролин Возняцки в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру.

Белокурая датчанка в последние годы появляется в откровенных фотосессиях не намного реже, чем добирается до финалов крупных турниров. На этот раз девушка, которая входит в ТОП-20 ведущих теннисисток мира, снялась обнаженной для специального выпуска ESPN Body Issue.

Снимками Каролин поделилась у себя в Twitter и Instagram.

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