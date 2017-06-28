Какой видели Беларусь в Первую мировую войну немецкие художники

29 июня в Минске откроется уникальная выставка.

29 июня в 17.00 в Национальном историческом музее (Минск, ул. К.Маркса, 12) откроется выставка «Художники на войне. Беларусь в рисунках Первой мировой (1915–1918)».

На выставке представляется уникальная подборка из собрания частного коллекционера Владимира Богданова, которую составляют художественные произведения с изображением Беларуси времен Первой мировой войны.

В экспозицию вошли листы из изданных в Германии альбомов литографий и рисунков, оригинальные наброски и миниатюры, а также многочисленные почтовые открытки с зарисовками памятников белорусской архитектуры, природы, жизни и быта в условиях военного времени.

Показ дополнен музейными предметами того времени из собрания Национального исторического музея Беларуси.

Экспозиция рассказывает о жизни нашей страны глазами немецких художников, участников Первой мировой войны. Если выставки фотографий и документов Первой мировой войны уже перестали быть редкостью, то столь обширная коллекция графических изображений представлена впервые – вниманию посетителей предлагается более 200 работ различных жанров.

Первая мировая война как основополагающий конфликт ХХ века (в нее было вовлечено более половины существовавших тогда государств) не ограничивалась действиями на полях сражений. В противоборствующих лагерях оказались и представители культуры – писатели, композиторы, художники, которых также призвали на службу.

Последние должны были правильным образом визуализировать происходящие события. Художников командировали на фронт с конкретными заданиями: раз в неделю выдавать минимум один эскиз, раз в месяц сдать минимум одну картину и т.д.

Однако действительность брала свое. На территории Беларуси линия фронта стабилизировалась на два с половиной года, обстановка обострялась лишь во время крупных операций.

Художники–профессионалы все чаще отвлекались от целей изобразительной пропаганды и обращали внимание на окружающую их действительность.

Нередко вместо винтовки брали в руки карандаш творческие натуры из числа непосредственных участников войны – солдаты и офицеры на пустых бланках открыток полевой почты рисовали и оправляли на родину не только виды из окопов, но и картинки мест, куда их забросила война, сценки из жизни и быта местных жителей.

На выставке представлены работы художников самого разного уровня. Есть среди них мастера, позднее добившиеся широкой известности – такие, как Герман Штрук (в 1923 году он давал уроки графики Марку Шагалу) или Фриц Мауришат (обладатель кинематографического «Оскара» 1954 года за лучшую работу художника–постановщика).

Некоторые имена известны только специалистам. А многие авторы бесхитростных картинок так и останутся безымянными – на память о себе они оставили лишь неразборчивые автографы, часть работ не подписана.

Однако их исторические зарисовки дают возможность перенестись на 100 лет назад и по-новому взглянуть на Гродно, Барановичи, Лиду, Огинский канал. Удивиться архаике крестьянского быта, сохранявшегося в деревнях, особенно на Полесье.

Вспомнить утраченные навсегда храмы под Поставами, в Пинске, Сморгони, взглянуть на уже исчезнувшие деревни. Оригинальные рисунки, существующие в единственном экземпляре, сохранили неизвестные ранее изображения Кревского и Новогрудского замков, дома-крепости в Гайтюнишках и др.

Выставка будет интересна не только художникам, архитекторам, краеведам, но и всем тем, кого интересует история и культура Беларуси.