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Экономика
28.06.2017
Апрельское сальдо поставило антирекорд

Беларусь в январе-апреле нынешнего года увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10,4 млрд долларов, импорт вырос на 16,3%, до 10,3 млрд, сообщает Белстат.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам четырех месяцев сложилось положительное в размере 120,5 млн долларов (в январе-апреле 2016 года сальдо было отрицательное и составляло 135,1 млн долларов).

Однако в апреле ситуация была менее оптимистичной — сальдо сложилось отрицательным в размере 90,1 млн долларов. До этого в нынешнем году отрицательное сальдо было только в январе (минус 27,7 млн долларов), отмечает TUT.BY.

Экспорт товаров за январь-апрель вырос на 21,3%, до 8,236 млрд долларов. При этом ценовая конъюнктура по некоторым экспортным товарам была не самая благоприятная, по другим — наоборот. В частности, экспорт нефтепродуктов снизился из-за трений с Россией на 42%, до 3,6 млн тонн, при этом средняя цена поставок выросла на 67,8% до 431 доллара за тонну.

С экспортом хлоркалия ситуация обратная — физические объемы выросли на 51,4%, до 2,1 млн тонн, цена — снизилась на 15,7% до 338 долларов за тонну. Поставки молока и молочной продукции снизились в натуральном выражении на 10,4%, до 312,5 тысяч тонн, но цены выросли на 47,9%.

 
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