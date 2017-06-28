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Экономика
28.06.2017
Салiдарнасць
10 районов Беларуси, которые не дотянулись до слов Матюшевского

В самом «бедном» районе Беларуси зарабатывают меньше 480 рублей, а самом «богатом» — больше 1200 рублей.

Согласно данным Белстата, средняя зарплата белорусов в мае увеличилась почти до 800 рублей. Тем временем «заветные» 1000 рублей получают не только ИТ-специалисты, но и работники других сфер деятельности.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки отличаются по районам. Почти в половине районов они не дотягивают до 600 рублей.

Жители Солигорского района по-прежнему получают больше минчан

Больше всего по-прежнему получают жители Солигорского района — 1 243,3 рубля. В мае они заметно оторвались от минчан, которые в среднем зарабатывают почти на 139 рублей меньше.

Вторую строчку топ-10 самых «богатых» районов занимает Минский (947,9 рубля), а третью — Дзержинский (865,3 рубля).

Из крупных городов средняя зарплата к «заветным» 1000 рублей приблизилась в Новополоцке (917,9 рубля), Жодино (875,6 рубля).

В самом «бедном» районе полуют почти в 2,6 раза меньше, чем в самом «богатом»

Меньше всего по-прежнему зарабатывают в Шарковщинском районе — 478,7 рубля. Эта сумма почти в 2,6 раза меньше, чем в Солигорском.

Вторую строчку топ-10 самых «бедных» районов занимает Мстиславский (514,8 рубля), а третью — Кормянский (515,8 рубля).

При этом средняя зарплата в 56 районах из 118 в мае не превышала 600 рублей.

Отметим, что Шарковщина является самой бедной уже который месяц подряд. «Люди получают свою сотню рублей. И только через магазин», — рассказала двумя месяцами ранее «Салiдарнасцi» одна из местных жительниц.

В каких районах упала реальная зарплата

В большинстве районов реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в мае выросла к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель сократился только в 10 районах (Славгородском, Хотимском, Россонском, Дрибинском, Мядельском, Свислочском, Шарковщинском, Дрогичинском, Мстиславском и Верхнедвинском), а также в Новополоцке.

Напомним, несколькими днями первый вице-премьер Василий Матюшевский заявил: «Реальная зарплата растет третий месяц».

Форумчане: «Другая реальность»

Пользователи сети с недоверием отнеслись к свежим данным. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Откуда эти цифры? Из фантазий?»

«Страна в нищете, а на бумажках все красиво».

«В стране не только красиво, но и спокойно! Ни митингов тебе, ни забастовок».

«Снова все по Белстату, у которого своя реальность».

 
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