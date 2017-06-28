Смотрите, какой злободневный логотип для Минска придумал дизайнер

Минский дизайнер Саша Чеботарев вчера представил новый логотип столицы – и, кажется, это самый злободневный символ Минска.

Саша рассказал CityDog.by, что идея сделать такой логотип появилась во время велопрогулки с девушкой Катей: «Я спросил у нее, как ей новый логотип Минска, посвященный празднованию 950-летия Минска. «А какой был старый?» – спросила она. Мы расхохотались, и она высказала мысль, что новым логотипом города, исходя из последних событий, должен быть танк и фонарь».

На следующий день Саша нарисовал такой вот логотип: «Я люблю запечатлевать события в миниатюрной лого-форме и делаю это постоянно». На наш вопрос, есть ли у дизайнера планы делать какую-то рекламную или сувенирную продукцию с этим знаком, Саша ответил отрицательно.