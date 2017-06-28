Миллионер Кехман, которому родила супруга, отметившаяся и в Беларуси, ушел в декрет

Он уехал «то ли в Ниццу, то ли в Сен-Тропе».

Гендиректор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман, признанный год назад банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус и подтвердила представитель мэрии города Анна Терешкова.

— Новосибирский оперный абсурд. Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе, — написала Пинус на своей странице в Facebook, сославшись на источники в театре и Минкультуры РФ.

Позже эта информация была официально подтверждена.

Супругой одиозного олигарха, который официально признан банкротом, является Ида Кехман, в прошлом жена состоятельных москвичей — Марка Лоло и Алексея Киселева (сына эмигрировавшего в Украину бывшего руководителя НТВ Евгения Киселева). Недавно it-girl родила малыша, пол и его имя широкой публике не называется.

Для 38-летней Иды этот ребенок стал первенцем, а вот для ее 49-летнего супруга — третьим: от предыдущего брака у него есть дочь и двое сыновей.

Немного о матери ребенка. Вот что пишет о ней «Татлер»: «Ида родом из Новосибирска. Папа, профессиональный хоккеист Марат Валеев, с детства приучал дочку к спорту. Влюбившись в двадцать лет в парня из Минска, Ида упорхнула в Беларусь, где быстро нашла работу в одном из первых в стране фитнес-клубов. Бодрые отжимания в упоре с колен и уверенный прыжок-разножка в исполнении Иды транслировали по местному телевидению в утренних передачах.

Когда минский роман закончился, на крыльях новой любви — к москвичу — Ида упорхнула в столицу РФ. «Я — девушка влюбчивая. Быстро очаровываюсь, но отхожу тоже быстро».