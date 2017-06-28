Как российский военный попал в плен на востоке Украины

В Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

Об этом ВВС сообщили собеседники в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Об этом Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины.

Командир бригады Владислав Клочков, комментируя детали боя с «диверсионно-разведывательной группой ЛНР», заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. Украинские СМИ сообщили, что убитый – «кадровый российский офицер» Александр Щербак.

Украинские военнослужащие сообщили также, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края».

Сайт украинского телеканала «24» сообщил имя задержанного - Виктор Агеев. Эту информацию подтвердили собеседники в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов.

Фото паспорта и военного билета задержанного также опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко:

«Виктор приехал воевать к нам из России. Приехал зарабатывать на убийстве наших ребят на Востоке. Виктору для этого выделили пулемет. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся. Что и сыграло на руку нашим ребятам. Теперь Виктор у нас. И не только он. Это один из группировки ДРГ, которую на днях задержали наши ребята из 93 бригады под Желобком (Луганская область). Они совсем не курсанты, как пытаются убедить некоторые. Хотя... это же обычная практика, отказываться от своих».

Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

В комиссариате по Топчихинскому и Калманскому району, куда Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием, предложили направить письмо с запросом. «Факсом мы не работаем, интернет-адресов у нас нет», - сказал дежурный по комиссариату.

Как следует из данных в военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда.

В учебной части колледжа Би-би-си подтвердили, что помнят такого ученика, но затруднились сообщить, как с ним можно связаться.

Как стало известно Би-би-си от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области.

- Мы служили с ним в полку связи, - рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности. - Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось.

О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе «4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР».

Там же, а также под своим именем на своей странице в сети «Одноклассники» он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

Минимальный срок контракта с рядовыми в российской армии - два-три года, с офицерами и прапорщиками - пять лет. В конце прошлого года был принят закон, позволяющий военнослужащим заключать «краткосрочные контракты», но только в период «чрезвычайных обстоятельств» или при проведении операций «по поддержанию или восстановлению мира».

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».

Русская служба Би-би-си связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына.

- Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь, - рассказала Светлана Агеева. - Последний раз он звонил мне 30 мая.

По ее словам, 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Светлана Агеева сказала, что никто из командования с семьей попавшего в плен военнослужащего пока не связывался.

- А сама я нигде номер части не записала, поэтому даже не знаю, куда звонить, - пояснила она. - Мы попытались выйти в группу в «ВКонтакте» для родственников тех, кто служит в Батайске, но пока ничего не узнали. Сам он звонил нам оттуда всего один-два раза.

На уточняющий вопрос, говорил ли сын о том, что ему придется выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: «Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей - мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем».

По данным собеседников Русской службы Би-би-си в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины.

В министерстве обороны России Би-би-си во вторник не прокомментировали новость о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.

Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.