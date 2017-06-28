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Политика
28.06.2017
Сергей Пискун, Завтра твоей страны
Выпросит ли Лукашенко у Путина очередной кредит?

Какие разногласия остались между союзниками.

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 30 июня в Москве во время заседания Высшего госсовета Союзного государства. Кроме того, главы государств проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят «ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы».

Какие темы станут ключевыми на этих переговорах?

– Для Беларуси важен вопрос выделения кредита в 700 млн долларов, – считает политолог Валерий Карбалевич. – Думаю, также будет обсуждаться тема проведения военных учений «Запад-2017».

Причем, по мнению эксперта, для руководителей обоих государств важны сейчас не столько сами учения, сколько информационный ажиотаж вокруг них.

– Белорусская сторона хотела бы, чтобы учения были прозрачными с максимальным числом зарубежных наблюдателей. Россия, наоборот, намерена продемонстрировать Западу свою конфронтационность, – отмечает аналитик.

Экономист Лев Марголин не видит в повестке Высшего госсовета Союзного государства глобальных экономических вопросов, которые требовали бы сегодня личного обсуждения на уровне президентов.

Эксперт напоминает, что в апреле в Санкт-Петербурге состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, по итогам которой было объявлено: в белорусско-российских отношениях не осталось спорных вопросов.

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