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Комментарии
28.06.2017
Вероника Белова
Три мелочи, о которых Лукашенко забыл рассказать выпускникам

Окончен бал, погасли свечи... А выпускники так и не услышали главного.

Невероятные перспективы сулил глава Беларуси выпускникам на балу во Дворце независимости.

— Теперь вы уже дипломированные специалисты. Перед вами открыты новые горизонты. Первое рабочее место, социальный статус вам гарантированы государством. А ведь далеко не всюду такое отношение к молодым специалистам, — расписывал все блага выпускникам Лукашенко и заверял: — Созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Не сомневайтесь — так и будет. Но помните: в основном все будет зависеть только от вас.

Рассказывая о невероятных перспективах молодых специалистов в нашем заботливом государстве, глава Беларуси все же забыл кое о чем упомянуть. Мелочь, конечно, но все-таки. А называется она — зарплата молодого специалиста.

То, что не сказал выпускникам Лукашенко, в свое время озвучила нынешняя глава его Администрации Наталья Кочанова. В частности, чиновница в феврале прошлого года поведала, сколько зарабатывают молодые тренеры.

— Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона. Ну что поделать, такая зарплата! — разводила руками Кочанова и советовала не ждать бонусов: — Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена. Рассчитывать на то, что там его настигнут огромные финансовые бонусы, вряд ли стоит. На эти места должен быть очень серьезный подбор кадров. Туда нужно направлять тех, кто хочет заниматься тренерским ремеслом, может им заниматься и кто адекватно воспримет этот период с зарплатой 1,3 миллиона.

Еще одна «мелочь» обнаружилась в сфере здравоохранения.

– Молодой человек, который приходит учиться в медицинский вуз, вряд ли рассчитывает получать огромную зарплату, – заявила месяцем ранее Кочанова. – Если человек принял для себя решение идти учиться в непростой вуз, значит, принял решение работать во благо людей, во благо народа. С этой точки зрения и надо готовить будущих медиков.

Ну а когда у чиновницы поинтересовались про низкие заработки в сфере образования, составляющие на тот момент менее 280 долларов (а у молодых специалистов и того меньше), она просто заявила: «Я считаю, это неплохой уровень».

Впрочем, стоит ли забивать такой мелочью головы нынешних выпускников? Вот и Александр Лукашенко, расписывая все блага от государства для молодых специалистов, решил этого не делать. Тем более что в денежном исчислении это, и правда, сущая мелочь.

 
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