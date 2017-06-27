«У нас другая деревня». Чем заманить иностранцев

Рынок сельского туризма меньше ощущает кризис, чем турфирмы.

Поток туристов в белорусских агроусадьбах снизился по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, когда гости заполняли их весь сезон. Путешественники ищут более дешевые и привлекательные варианты. Но даже сложные экономические условия не остановили развитие регионального туризма, считает руководитель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

− Недавно обратила внимание, как много в Беларуси проводится фестивалей в регионах. Это значит, что развитие агроэкотуризма, регионального туризма идет, − отмечает эксперт по агротуризму.

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