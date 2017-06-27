Почему белорусы вдруг стали «гнить в окопах» Вьетнама и Анголы

Зацепило! У Беларуси стали появляться новые «фронтовые друзья».

Фраза «мы гнили в одних окопах», не раз произнесенная Александром Лукашенко, стала крылатой давно. Как правило, она адресовалась российскому руководству и, совпадение или нет, звучала в моменты очередного обострения между Минском и Москвой.

Фактически, это способ выбить новый кредит или уступку, когда поцелуи в обмен на нефть перестают действовать.

События последних дней показали, что у нас появились новые соседи по окопу.

В понедельник глава государства на встрече с главой МИД Анголы напомнил о том, что во время войны в этой стране основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом. Во вторник Лукашенко рассказал президенту Вьетнама о белорусах на вьетнамской войне.

Понятно, что встречи на высоком уровне проходили не ради воспоминаний об общем военном прошлом. Речь шла об экономическом сотрудничестве. Бизнес и немного личного, чтобы усилить уверенность в необходимости купить у нас партию тракторов.

А что же реальные ветераны, не понаслышке знающие, что такое фронтовой окоп? Нельзя сказать, что государство совсем не заботится о ветеранах. Как нельзя сказать и том, что прошедшие через окопы и блокады старики у нас ни в чем не нуждаются.

Противники военных парадов не устают говорить о том, что на выделенные на милитаристское зрелище деньги нужно потратить на нужды оставшихся в живых участников войны. Но власти это предложение игнорируют, предпочитая использовать трагическое прошлое уходящего поколения в своих целях.