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Комментарии
27.06.2017
Генри Резник, Эхо Москвы
Адвокат Резник о популярном Сталине: Не демонизируем — отбеливаем

 Известный российский юрист рассказал об опасности возвеличивания советского тирана.

Иллюстрация Алексея Меринова

Из опроса Левада-Центра страна и мир узнали, что самым выдающимся человеком всех времён и народов россияне считают Сталина-тирана и душегуба. Не первый год, кстати-пять лет назад также. В 2008-м только Пушкину уступал.

И объяснения тому, почему душегуб сейчас на пике популярности, уже даны вполне основательные. Большинство опрошенных — вовсе не сталинисты, сторонники массовых репрессий и ГУЛАГа. Сталин для, минимум, трёх последних поколений превратился в миф о сильном и мудром правителе.

Его имя — персонифицированная форма общественной критики, недовольства нынешним положением вещей.

Но я о другом событии — локальном, мало кому известном. Примерно неделю назад в коридоре Московской государственной юридической академии (МГЮА), на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: «здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин».

Мне об этом стало известно вчера, я не поверил и отпостился в ФБ: «если это не фейк — проверю в понедельник — выйду из профессорства в МГЮА и никогда не появлюсь в этом осквернённом здании».

Сейчас знаю точно: не фейк. Доска висит. Разумеется, не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала, где она, некогда красовавшаяся на здании Высшей партийной школы, более полувека пылилась демонтированная после разоблачения преступлений Сталина на XX и XXII съездах КПСС.

Теперь: почему не поверил. Представьте, мог допустить, с учётом нынешнего внутриполитического тренда, если бы нечто подобное появилось на здании (в цехе) какой-то фабрики или бывшего Наркомата — памятников индустриализации, проведённой на крови и костях крестьянства. Но в юридическом вузе?!

Первое, что сделал большевистский вождь — он похоронил право. Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов.

Традиции сталинской «социалистической законности» до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо.

И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю.

P.S.

Общаясь с согражданами, наш президент сказал, что «не нужно излишне демонизировать Сталина». Само выражение несколько озадачивает. То есть демонизировать, получается, можно — но не излишне.

Как провести грань между допустимой и неприемлемой демонизацией? Но над разъяснениями трудиться не надо. Беса нельзя демонизировать. На то он и бес.

Проблемой для власти должна стать не демонизация, а отбеливание Сталина. Заигрались наверху для накачки электората с фигурой Иосифа Виссарионовича.

А ведь в стране есть его наследники — потомки костоломов и вертухаев, они и воспитывались соответственно — в духе преклонения перед «светочем человечества», ненависти к свободе и демократии.

И их немало. Больше, чем детей выживших жертв репрессий. «Восвояси уходит бронзовый, но лежат притаившись, гипсовые» (Галич). Да и не таятся уже, обнаруживаются даже среди юристов.

 
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