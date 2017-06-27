Уволенный милиционер из Кричева хочет восстановиться через суд

Суд Центрального района города Минска начал рассматривать исковое заявление бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД подполковника Игоря Вусика.

Бывший милиционер добивается отмены дисциплинарного взыскания и восстановления на работе в органах МВД.

В начале февраля отдел охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Кричевского РОВД написал коллективное обращение главе МВД Игорю Шуневичу с просьбой провести проверку в отношении начальника РОВД Станислава Чуприна. Под обращением подписалось 11 человек, в том числе и начальник ООПП Игорь Вусик.

В обращении милиционеры указали, что написать его вынуждены из-за «сложившейся негативной ситуации в Кричевском РОВД», которая связана с «многочисленными злоупотреблениями руководством». МВД провело несколько проверок. После министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что «в результате установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки».

Обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, была назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

«Случаи, как в Кричевском РОВД, могут заканчиваться трагически»

После служебной проверки подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков (он также подписывал письмо) были уволены из органов. Как сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома, проверка установила факты грубого и умышленного нарушения Вусиком и Шашковым «условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ».

На суде Игорь Вусик предложил представителям ответчика (МВД) пойти на мировую — если работодатель изменит причину, по которой его уволили. Судя по ответам председателю суда, Вусик был бы согласен и на увольнение по соглашению сторон. Однако представители МВД менять причину увольнения отказались.

Вусик требует восстановить его на работе и взыскать с ответчика 10 тысяч белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уволенный из РОВД Кричева подполковник подал в суд жалобу на МВД

— Министр меня обозвал жалобщиком, оскорбил меня. 10 сотрудников обратились к нему, а он увидел только одного жалобщика. И в РОВД оскорбляли — поэтому и прошу, — объяснил бывший начальник ООПП.

Игорь Вусик уверен: уволили его незаконно, причем официальная причина увольнения — то, что он нарушил процедуру работы со СМИ.

— За то, что мы с другими сотрудниками обратились к журналистам. Мол, я должен был, перед тем как выступать в СМИ, разрешения спросить, — говорит Игорь Вусик.

— А есть ли у вас обязательства в обязательном согласовании выступлений в СМИ? — уточнил судья.

— Говорят, что это прописано в контракте. Но у меня, к сожалению, контракт не сохранился, а я не помню, есть ли там такая формулировка. Не давал кадровик мне копию контракта.

— Почему?

— Потому что не было бумаги в райотделе. Нас уволили за то, что мы рассказали правду, обратились за защитой своих прав.

Представитель МВД, замначальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД Могилевского облисполкома Руслан Тесленко подтвердил, что уволили истца не за жалобу к министру, а за проступок, который «выразился в распространении в СМИ и сети Интернет информации, дискредитирующей государственные органы и их руководителей, дискредитировал правоохранительные органы».

Руслан Тесленко отметил, что есть приказ, по которому информацию о деятельности МВД и внутренних войск работники МВД должны распространять только через подразделение общественных связей или руководство.

— Эти требования проигнорировались. 30 сотрудников знали о требованиях приказа, но истец нарушил этот приказ умышленно.

— Что именно дискредитировало и кого? — уточнил судья.

— Это не только мое мнение, но и министра внутренних дел, — ответил Руслан Тесленко. — Информация на телеканале «Белсат» была размещена, носила оценочный, субъективный характер, в том числе в отношении начальника РОВД.

В суде Игорь Вусик заявил, что из премий, которые он получал, работая в РОВД, надо было отдавать часть денег руководству (в обращениях к главе МВД таких жалоб не было).

— Вот вы говорите, что эти «поборы» были с РОВД с 2015 года, — отметил судья. — Почему рассказали о них только в 2017 году?

— А если бы сообщили — сразу бы уволили. Поэтому не сообщали. В феврале 2017 года я отказался отдавать деньги, потом мне установили минимальную надбавку.

В 2017 году, говорит Вусик, и его, и подчиненных стали переводить на «необоснованные варианты несения службы». После того сотрудники сообща и приняли решение обратиться к министру по поводу начальника РОВД.

— Потом началось предвзятое отношение, — отмечает Игорь Вусик.

У истца — много грамот и правительственная медаль за безупречную службу 3-й степени, к дисциплинарной ответственности привлекался 8 раз, из них 5 — в Кричевском РОВД. Игорь Вусик отмечает, что все они пришлись на осень 2016 и 2017 год.

Замначальника 9-го управления ГУСБ по Могилевской области МВД Республики Беларусь Виталий Сазонов сообщил в суде, что по коллективному обращению сотрудников МВД к министру ГУСБ проводило проверку. По ее итогам начальнику Кричевского РОВД Станиславу Чуприну объявили замечание за нарушение приказа МВД о правилах профессиональной этики, а истцу был объявлен строгий выговор за нарушение служебной дисциплины.

Представитель ГУСБ считает, что строгий выговор Вусику предъявили обосновано. Что касается «поборов» руководства, о которых заявляли милиционеры, по этому факту Следственный комитет по Могилевской области еще ведет проверку.

Прокурор попросил суд отказать по всем исковым требованиям. Решение будет вынесено 28 июня.