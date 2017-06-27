В Жлобинском районе молодой рецидивист признался в убийстве пенсионерки из-за 20 рублей

Подозреваемого задержали по горячим следам.

Дом убитой. Фото sk.gov.by

Жлобинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью престарелой жительницы деревни Руденка, 1933 года рождения. Пенсионерку которую обнаружили в ее доме односельчане, сообщает сайт СК.

Следственно-оперативная группа задержала неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя, 1999 года рождения.

На допросе задержанный рассказал, что после хищения денег несколько раз ударил 84-летнюю ножом.

На месте происшествия следователи нашли спрятанное в доме предполагаемое орудие убийства — нож, а также ряд предметов, по которым сотрудниками Госкомитета судебных экспертиз будут проведены криминалистические и судебные экспертизы.