В Украине масштабная кибератака затронула ЧАЭС, Кабмин и банки

Национальная полиция заявляет о 22 случаях заражения вирусом.

Из-за масштабной вирусной атаки в Украине 27 июня прекратили работу банки, медиа, сервисы, среди которых Ощадбанк, медиахолдинг ТРК «Люкс», «Киевэнерго», «Укрэнерго», «Укрпочта», «Укртелеком» и другие учреждения, сообщает «Украинская правда».

Вирус получил название Petya.A. Он также заблокировал работу сайта Кабинета министров Украины, а на Чернобыльской АЭС не работал электронный документооборот.

В департаменте киберполиции заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.