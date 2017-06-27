Фотожабы: «Покатался, блин, на танке…»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров заявил, что против военных парадов в Минске выступают идейные потомки Вильгельма Кубе
В Минске во время репетиции парада танк снес столб
Алесін: «42 тоны на такой хуткасьці — гэтак мог і дом зьнесьці»
Макей вышел в свет в вышиванке. Фотофакт
Пенсионерка из Бобруйска пыталась попасть на прием к Кочановой, а оказалась в больнице
Создатель Telegram: «Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры»
«Для успешной борьбы с терроризмом надо не забыть запретить грузовики «Рено»
Вторую неделю пользователи Рунета создают мемы на фото с первыми лицами РФ во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
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