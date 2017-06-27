Фотожабы: «Покатался, блин, на танке…»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров заявил, что против военных парадов в Минске выступают идейные потомки Вильгельма Кубе

В Минске во время репетиции парада танк снес столб

Алесін: «42 тоны на такой хуткасьці — гэтак мог і дом зьнесьці»

Макей вышел в свет в вышиванке. Фотофакт

Пенсионерка из Бобруйска пыталась попасть на прием к Кочановой, а оказалась в больнице

Создатель Telegram: «Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры»

«Для успешной борьбы с терроризмом надо не забыть запретить грузовики «Рено»

Вторую неделю пользователи Рунета создают мемы на фото с первыми лицами РФ во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата

Предыдущий выпуск: «Александр Лукашенко показал Владимиру Путину видео, где он отдал все долги»