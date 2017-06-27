Отечественных производителей не будут обязывать использовать белорусский язык на упаковке.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «О защите прав потребителей», который приняли в парламенте в первом чтении, оставил норму, согласно которой производитель может выбирать, на каком языке указывать информацию о товаре или услуге: белорусском или русском, сообщает портал pravo.by.

Депутаты руководствовались позицией тех белорусских производителей, которые утверждают: законодательно закрепленное требование указывать информацию о товарах, услугах и на белорусском, и на русском языках повлечет существенное удорожание этих товаров и услуг.

Новость вызвала негодование на форумах. С дискуссионной площадки talks.by:

«Вот так, незаметно и разрушается белорусская государственность».

«Дискриминация белорусскоговорящих, не?»

«То, что наши власти целенаправленно маргинализируют беларускую мову, это понятно давно».

«Дело Муравьева цветет и процветает».

«Вот как другие производители умудряются сделать упаковки с десятком языков?»

«Вот перед глазами мыло ОАО «Гомельский жировой комбинат». На нем подробная информация на русском, казахском, украинском и английском языках. На белорусском - нет. Наверное, "не помещается"».

«Нигде в мире нет такой дискриминации белорусского языка, как в Республике Беларусь!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«О каком равенстве языков идёт речь?!»

«Аказваецца ў Казахстане і на дзвюх мовах дзіцячае харчаваньне чытэльнае, а ў нас толькі на адной, і тое, напэўна, толькі па складах. Зусім у нас людзі невукамі сталі».

«Я аднаго не магу зразумець, чаму тады расейскія цукеркі, якія маюць інфармацыю на беларускай мове, па факце каштуюць менш за рбэшныя? Там жа, калі верыць, нашаму бізнэсу, аграмадныя выдаткі!»

«Опубликуйте список, кто проголосовал за это».