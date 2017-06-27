В Могилеве сдали в эксплуатацию китайскую многоэтажку. Фотофакт

В Могилеве торжественно сдали в эксплуатацию построенный с техпомощью Китая социальный дом, передает БЕЛТА.

Новостройка в 10 этажей на 120 квартир разметалась в строящемся микрорайоне Казимировка по улице Грюнвальдской.

Это один из трех домов, которые были возведены в Могилевской области благодаря реализации первого этапа проекта «Строительство социального жилья» с привлечением технико-экономической помощи КНР.

Аналогичные объекты появились в Бобруйске и Осиповичах.

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