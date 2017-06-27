«Мы были рядом с вами». Правду ли сказал Лукашенко про вьетнамскую войну?

Проверяем слова главы государства.

Глава Беларуси сказал президенту Вьетнама: «Каждый вьетнамец хорошо помнит прошлую войну и ту цену, которую вы заплатили за свободу и независимость. Помним и знаем об этом и мы. Потому что мы были тогда рядом с вами на вьетнамской земле».

Многие удивились этим словам: разве белорусы воевали с американцами в 1960-1970-х годах?

Сегодня можно найти информацию о том, что во время войны во Вьетнаме находилась группа советских военных специалистов. Они оказывали, как инженерно-техническую помощь, так и военную – непосредственное участие в боевых действиях принимали расчеты зенитно-ракетных комплексов.

Поэтому неудивительно, что сегодня существует Белорусский союз ветеранов вьетнамской войны. Сообщалось, что несколько лет назад на одну из встреч с представителем вьетнамского государства пришло около 80 ветеранов.

2014 год. Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг встречается с белорусскими ветеранами. Фото с сайта vietnam.vnanet.vn

Две нестыковки в словах Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом