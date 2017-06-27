В Украине посмеялись над реакцией белорусских властей на инцидент с танком

«Немного все офигели, но таков уж был план!»

История с танком, снесшим столб в Минске, имела резонанс не только в Беларуси. Украинский публицист Андрей Гальчук искренне удивился реакции белорусских властей на этот инцидент.

«Любопытно не столько само происшествие, сколько реакция на него официальных властей и СМИ, — пишет он на сайте «Обозревателя» и приводит скриншот сообщения БЕЛТА.

«Одним словом, по версии Мингорисполкома «деформировалась опора освещения, подлежавшая плановой замене». Как удачно все совпало, не правда ли? Немного все офигели, но таков уж был план!

Однако, это еще не все! Оказывается «оперативно обследуются и все прочие опоры, подлежащие замене, в целях их безопасной эксплуатации».

Всё по плану!

Ну и, как вы понимаете, чтобы сделать ситуацию максимально абсурдной, заместитель председателя Мингорисполкома тов. Лаптев заявил, что «работа по замене опор освещения ведется планово». Это вам, дескать, не лаптем щи хлебать!

То есть, братья-белорусы, во время парада 3 июля рекомендую быть начеку и держаться от этих самых опор с танчиками подальше. Дабы не стать внезапно часть этого более чем странного плана».

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