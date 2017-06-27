Канада снимает экономические санкции с Беларуси 12 июля

Сегодня в списке Канады находятся лишь Беларусь и Северная Корея.

Канада решила снять экономические санкции с Беларуси, наложенные 11 лет назад, сообщает сайт правительства Канады.

«Пересмотр нашей позиции отражает признание Канадой того, что власти Беларуси достигли прогресса в ключевых сферах, среди которых освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года», — говорится в сообщении МИД Канады.

Также ведомство подчеркнуло позитивную роль Беларуси в решении конфликта в Украине.

Канада ввела экономические санкции в отношении Беларуси в декабре 2006 года. Оттава объяснила свое решение желанием оказать давление на руководство Беларуси из-за нарушений прав человека.

В мае 2016 года МИД Канады заявил, что санкции будут отменены «в ответ на недавние позитивные события в Беларуси».

Процесс снятия с Беларуси канадских санкций завершится 12 июля. Беларусь исключат из списка стран, для экспорта в которые нужно разрешение Министерства иностранных дел и международной торговли Канады (Area Control List). Сегодня там находятся лишь Беларусь и Северная Корея.