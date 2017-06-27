В Киеве взорвали машину с командующим спецназом ГРУ Минобороны Украины

Полиция назвала врыв террористическим актом.

В Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская произошел взрыв автомобиля «Мерседес», водитель погиб.

Как сообщили «Украинской правде» в Минобороны, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны. Полиция пока имя погибшего не сообщала. По данным источников «Украинской Правды», погиб Максим Шаповал.

Врыв квалифицировали как террористический акт.