Лукашенко придумал названия для новых станций метро во Вьетнаме

Глава Беларуси встретился сегодня с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Руководители обсуждали поставки во Вьетнам калийных удобрений, техники и продовольствия, а также поклялись наращивать и ширить все сферы сотрудничества.

Среди предложений, с которыми выступил Александр Лукашенко стало также строительство метро во вьетнамских городах Ханое и Хошимине. Спроектировать новые станции метро он предложил силами белорусских специалистов.

— К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что представительство компании «Минскметропроект» уже открыто и работает во Вьетнаме.

— Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое и «Белорусская» в Хошимине? — предложил президент.