Почему россияне отказываются от отдыха в Крыму?

По данным Российского союза туриндустрии поток туристов в Крыму в этом сезоне снизился примерно на треть. «Салідарнасць» насчитала как минимум 5 причин, которые привели к этому.

Фото: Serguei Fomine/ Global Look

Владельцы гостиниц заметно подняли цены на проживание

В Ассоциации туроператоров России полагают, что желающих отдыхать на полуострове стало меньше из-за неоправданно высокой стоимости размещения в местных отелях, пишет РИА «Новости».

В некоторых местах размещение подорожало на 30% по сравнению с прошлым годом. Владельцы гостиниц, видимо, посчитали, что туристы никуда не денутся.

Детский отдых в Крыму дороже, чем в Болгарии

Крымское издание «Примечания» провело сравнительный анализ бюджетов на летний отдых подростка на различных курортах. Как и в случае с турами для взрослых, «детский» Крым уступил Болгарии и по ценам, и по их соотношению с качеством.

В июне была холодная погода

В Крыму в начале лета была холодная погода. Это не могло не отпугнуть туристов, пишет tourprom.ru.

Для россиян вновь открыли Турцию

Если самый скромный отель в Турции предлагает двухнедельный отдых за 18 000 российских рублей, то в Крым столько стоит один перелет, отметили в Союзе туриндустрии, пишет «Фонтанка».

В Крыму остается неразвитой внутренняя инфраструктура

Блогер Александр Горный пишет, что чиновники на местах готовились к лету по-разному. Если одни пахали к сезону, то другие «закопались в своём дерХме и ждали чуда». Так например, Судак готов к сезону, а Феодосия в полном пролёте.

Судак

Феодосия

Блогеру очень не нравится прокат гидроциклов и работа с животными на набережных. Первое опасно по определению: «Тут полный беспредел получается, катаются по головам».

– Лохотроны с животными, особенно с голубями, это серьёзнейшая проблема и головная боль. Во-первых, от птиц можно подхватить какую-нибудь гадость, во вторых это 100% лохотрон для туриста. На вас или ваших детей сажают птЫчек, потом фотографируют на ваш же телефон и назначают цену – одЫн птЫчка в кадре 100-200 руб., после чего практически вымогают с туристов деньги в наглой форме, – пишет Александр Горный.