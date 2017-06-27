«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»

Если бы такие условия создали для белорусского бизнеса, ситуация в экономике была бы другая, возможно, не потребовалось бы и брать кредиты. Политолог Валерий Карбалевич — о китайских инвестициях размером до млрд в наш аграрный сектор.

«Я достаточно лояльно отношусь к иностранным инвестициям и к тому, что иностранцы покупают у нас собственность. В условиях глобального рынка от этого никуда не деться, — пишет Валерий Карбалевич в газете «Свободные новости».

Но вот какие вопросы при этом возникают. Своим собственным гражданам власти не разрешают быть собственниками. В Беларуси частной собственности на землю нет. В сельском хозяйстве господствуют госпредприятия, т. е. те же колхозы и совхозы, только под новым названием. На земле нет хозяина. На долю фермерских хозяйств приходится только 1,9% продукции сельхозпроизводства в стране. Если бы власти отдали землю людям, не потребовалось бы обращаться к китайцам. Кстати, в самом Китае удалось решить проблему голода, за несколько лет накормить людей очень простым способом. Там распустили коммуны и отдали землю крестьянам.

Нечто подобное происходит и с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». Недавним президентским указом введены новые льготы для его резидентов. В результате здесь создается один из самых привлекательных в мире оффшоров. Если бы такие условия создали для белорусских хозяйствующих субъектов, для нашего бизнеса, то ситуация в экономике была бы другая, возможно, не потребовалось бы привлекать иностранных инвесторов и брать кредиты. Но свой бизнес власти гнобят, а иностранцам создают беспрецедентные льготы.

Возвращаясь к этой сделке об аренде земли. Что станет с этой землей по окончании срока аренды? Ведь она для китайцев чужая, ее не жалко».