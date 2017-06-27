Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко придумал названия для новых станций метро во Вьетнаме
Новая ўніформа, сімволіка, мова: чаго бракуе Узброеным Сілам Беларусі
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»
Россияне назвали «цену» своей жизни – намного ниже средней по миру
Жыхары Асмалоўкі ператварылі грамадскія слуханні ў мітынг
«Беларусь может попасть под протекторат Китая»
Прислушаются ли на Западе к белорусским политикам?
Жителю Витебска предъявили обвинение в надругательстве над государственным флагом
В Палате представителей назвали схему госпошлины за техосмотр «не совсем порядочной и честной»
Посла Украины вызвали с претензией в МИД Беларуси
Курс доллара начал неделю со снижения
Свидетели по уголовным делам получат право на адвоката
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Экипаж танка, врезавшегося в столб, в параде 3 июля участвовать не будет
Порывистый ветер, град, по югу до +36°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Дуэль»: Страсти по Коле
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
Как Су-30 победили пенсионный фонд
«Как вам идея? Подать в суд на представителя Минобороны за оскорбление чести и достоинства»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Война, которой не было: «Все радостно едут на фронт, цветы, песни»
Ці магчыма стаць нацыяй і нікога не пакрыўдзіць
«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»
Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»
Мнение Орешкина: «Вся страна писала от восторга. Многие до сих пор это делают»
Сборную России по футболу не спасла даже порнозвезда
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
В Беларуси вводят новый вид военной службы. Кого мобилизуют первым?
Беларусы на службе ЦРУ
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
Доигрались: Евросоюз пошел на санкции против гиганта белорусской промышленности
По 500 $ отменяется? Лукашенко выступил с новым обещанием
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як у Мінску прэзентавалі піва ў гонар 100-годдзя БНР
Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
С какими девушками Лукашенко был на балу выпускников
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Народный фотофакт. «Огороду хана! Слабонервным аграриям не смотреть»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.06.2017
Павел Слепухин, фото автора, ex-Press.by
Борисовский фермер: «Очень устал бороться с самоуправством, но я не сдамся»

Будет ли завтра у «Сегодника»? В Борисове фермер борется за свою конюшню.

В июне прошлого года ex-Press.by рассказывал о небольшом фермерском хозяйстве «Сегодник», которое находится неподалеку от микрорайона Дымки. Местные власти требовали от предпринимателя Ивана Сегодника снести конюшню и бытовки, якобы незаконно построенные на этой земле.

В Борисовском райисполкоме заявили фермеру, что «земля является перспективной в развитии города». Заметим, участок 7,7525 гектаров четыре года назад по решению исполкома был выделен фермеру в пожизненное пользование с правом наследования. “Я никому не мешаю, пожарные нормы все соблюдены. Почему в Борисове не поддерживают сельское хозяйство, не понимаю?", — сокрушался фермер. Иван Сегодник намеревался оспорить решение местных властей в Миноблисполкоме.

Год спустя журналисты ex-Press.by вновь наведали фермерское хозяйство, чтобы узнать, чем сегодня живет «Сегодник», и живет ли?

...За последний год ферма заметно подросла. Ивана встречаем за работой — кормит маленьких телят в загоне. Он с улыбкой приветствует гостей: "Растем. Несмотря ни на что!".

— За этот год у нас действительно много чего появилось: выросло поголовье свиней, завели вот телят. Теперь есть свое молоко, творог и сыр. Изучаем вопрос с их продажей. Очень хочется развиваться, — говорит Иван.

Дети по-прежнему приходят на ферму пообщаться с животными

Иван оставляет свои дела, чтобы уделить внимание журналисту ex-Press.by. Идем в беседку. Жарко.

— К сожалению, все перипетии нашей фермы не закончены. Но результаты определенно есть, — продолжает Иван. — За последний год мне выпало несколько судов. После того, как исполком вынес постановление о сносе строений, я обратился в облисполком в надежде, что там прислушаются к здравому смыслу и не будут лишать меня построек. Перед этим были подготовлены все документы на конюшню, проектная документация, проведены все экспертизы, указывающие на то, что строение не капитальное. Однако и там чиновники были неумолимы, сославшись на то, что земля находится в перспективном развитии города. Несмотря на то, что мои постройки временные, они отказали в аннулировании постановления Борисовского райисполкома, даже не обратив внимание на то, что в статье, согласно которой моя ферма подлежит сносу, речь идет только о капитальных(!) строениях.

Конюшня приподнята над землей и стоит на бетонных блоках. Фундамента у нее нет. Строение временное

После получения отказа из местного райисполкома Иван решил обратиться в экономический суд Минской области.

— Можно сказать, суд я частично выиграл. Я предоставил все документы, судья рассмотрела их и, казалось бы, встала на мою сторону. Однако на том суде удалось не все. Все постройки, кроме конюшни, были признаны временными. Но главное и самое важное для фермы помещение все же постановили снести. При том, что я собрал все необходимые документы о том, что конюшня — не капитальное строение. В исполкоме также подготовили документы о том, что у меня, якобы, была комиссия из шести человек, хотя никого тут не было и они, якобы, постановили, что мое строение все же имеет фундамент, хотя его никогда не было, и нет. Все сооружение стоит на бетонных блоках. Настал момент, когда я каждый день ждал приезда техники для сноса строений. Но все же успел обратиться с апелляцией в суд высшей инстанции.

Коров и свиней фермер держит также во временных сараях

Подача апелляции тоже ничего не дала. Судьи оставили решение без изменений. Наряду с этим к Ивану пришла еще одна проверка — теперь уже из Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Они приезжали по поводу водоема, находящегося на моей земле. Сказали, что я незаконно выкопал его. Хотя, по сути, котлован тут был еще со времени постройки дамбы, территория подтопляемая, и дамбу строили в защиту микрорайона Дымки. Я в свою очередь облагородил эту яму и стал использовать для различных нужд. Однако инспекция во главе с Александром Красуцким выставила мне претензию на 18 000 рублей. За якобы самовольное строительство этого водоема.

От озера на территории Иван видит одни лишь плюсы. Вода для питья скота, полив земель, водоем оттягивает на себя талые воды весной. Но узаконить озеро ему так же не дают.

— Я обращался по этому поводу в исполком, там меня отправляли в "Землемер", оттуда направили в отдел архитектуры. Архитекторы меня отослали обратно в землемер. И так по кругу. Сделать проектную документацию на это озеро просто не дают. Такое ощущение, что власти принципиально не дают мне прохода.

В частном разговоре с представителями властей Ивану все же предложили найти вариант выхода из ситуации.

— Мне было сказано: закопай озеро, и мы тебя больше не тронем. Однако, что я должен закапывать? То, что не откапывал, а лишь облагородил? Пускай приезжают и скажут это детям, которые тут рыбачат каждое лето.

Сейчас Иван готовится к новому суду и собирает дополнительные документы. Свое право на ведение хозяйства он будет отстаивать до конца.

— Я очень устал бороться с таким самоуправством, но я не сдамся. Большая часть денег с фермы сейчас уходит на эти самые суды, и мне надоело их тратить не в развитие хозяйства. Президент часто говорит о поддержке фермеров, но на деле, на местах, получается все иначе.

Иван Сегодник с пакетом документов готовится к новым тяжбам

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:4)
Главное
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно
Колеры Чорнага возера
«В Беларуси создается один из самых привлекательных в мире оффшоров»
Навошта хочуць зносіць Асмалоўку? Сем галоўных пытанняў і адказаў
Удар откуда не ждали: в мае уволили рекордное за год число белорусов
Ганапольский: «Удивляет сама Алексиевич»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY