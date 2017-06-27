Россияне назвали «цену» своей жизни – намного ниже средней по миру

Россияне оценивают свою жизнь в среднем в 1,2 млн долларов.

Это почти в два раза выше, чем было два года назад, но все равно ниже, чем в среднем в мире, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования, проведенного аналитиками Финансового университета при правительстве России совместно с Росгосстрахом.

Отмечается, что за последние годы стоимость жизни (размер компенсации, на которую рассчитывают семьи людей, погибших, например, во время урагана) россиян возросла: в 2015 году эта сумма с учетом компенсации морального ущерба составляла 624 тысяч долларов, а сейчас выросла практически в два раза.

Аналитики объясняют такой рост прежде всего повышением самооценки людей.

– Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым, - поясняет руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

При этом стоимость жизни россиянина все равно не дотягивает до средних мировых показателей. В среднем по миру она составляет 2,6 миллиона долларов, отмечают аналитики.