Когда правительство получит карт-бланш на реформы?

Удастся ли чиновникам создавать благоприятные условия для бизнеса, не нарушая каноны политической системы?

Белорусская экономика выходит на траекторию восстановления, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

— Темпы экономического роста прибавляют от месяца к месяцу. Целевая задача по темпам роста ВВП на первое полугодие выполняется с опережением: 100,9% (при задании 100,2%), — сообщил Василий Матюшевский.

Как удалось достичь таких результатов?

— Основной рост произошел за счет внешнего спроса, изменения конъюнктуры цен, которые позволяют экспорту увеличиваться на десятки процентов, — отмечает эксперт Либерального клуба Антон Болточко. — ВВП перешел границу из красной зоны в зеленую.

— Насколько устойчив этот рост?

— Василий Матюшевский отметил, что для достижения показателей в рамках пятилетки требуются структурные изменения. Это очень важно.

— Само понятие «структурные изменения» или «структурные реформы» раньше вызывали отторжение у руководства страны. Значит ли это, что правительство созрело к реформам?

— На мой взгляд, у правительства нет аллергии на изменения, если они не нарушают устоявшегося порядка, то есть, политического строя. Такие реформы властями воспринимается нормально, а некоторые из них даже претворяются в жизнь. К примеру, Национальный банк получил карт-бланш и реализовал ряд изменений.

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