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Комментарии
27.06.2017
Вероника Белова
Заявление Лукашенко, от которого становится страшно

История одной цитаты.

Глава Беларуси потребовал от ЖКХ выйти на низкие тарифы, чтобы «население не обижалось». В этой связи вспомнилась недавняя история.

Для начала, о свежих заявления главы государства. На совещании с руководством своей Администрации Лукашенко предложил в ближайшее время обсудить положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.

— Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось, — заявил руководитель.

Казалось бы, как не порадоваться данному факту? Только вот ощущение какое-то зловещее. Особенно, если вспомнить, как Лукашенко ранее брался за понижение тарифов.

Дело было в феврале 2016-го. Глава государства очень сильно возмутился выросшими тогда тарифами, и потребовал «тщательнейшего пересчета», вплоть до того, чтобы вернуть обиженным гражданам недостающее. Лукашенко громил всех подряд, обвиняя в приписках и обещая пересажать виноватых. В качестве примера он приводил переработку твердых бытовых отходов.

— Переработка — это выгодная вещь, у нас в очереди стоят, чтобы перерабатывать. За что же платить? Это значит, занимаются приписками, чтобы украсть деньги из бюджета легальным путем. А у нас статья за это, за это надо сажать, — заявил Лукашенко 23 февраля.

О том, как разбогатели граждане после пересчета, многие могут судить по своему сегодняшнему кошельку. Но в этой связи интересно вспомнить, что же произошло с жировками сразу после заявлений Лукашенко. В частности, в пункте тарифов на ту самую переработку твердых бытовых отходов, за которую распекал Лукашенко и впоследствии даже были заведены уголовные дела.

И вот оказалось, что после пересчета под грозные речи президента она в некоторых жировках выросла почти на 50%! Так, например, жильцы 2-комнатной квартиры обнаружили вместо 51 143 тысячи за январь, «справедливые и пересчитанные» в феврале 73 700. (Дело было до деноминации).

Неудивительно, что теперь, когда Лукашенко заикается о новом пересмотре тарифов в сторону «обиженного населения», становится не по себе. В стремлении «облагодетельствовать» народ наши власти зачастую не знают никакой меры.

 
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