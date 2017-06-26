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Экономика
26.06.2017
Константин Похольчик
Удар откуда не ждали: в мае уволили рекордное за год число белорусов

 Противоречивая информация о состоянии белорусской экономики пришла в понедельник.

Утром вице-премьер Василий Матюшевский заявил в парламенте, что Беларусь выходит на траекторию восстановления экономики, реальная зарплата растет третий месяц, в машиностроении зафиксирован самый низкий за 5 лет уровень складских запасов, сельхозорганизации демонстрируют улучшение финансовых показателей и т.д.

Казалось бы – живи и радуйся, в экономике победы на всех фронтах.

Фото пресс-службы правительства

Но нет. Намного более впечатляющие цифры выдал Белстат. В мае предприятия уволили 62,6 тысячи человек, а взяли на работу на 14,4 тысячи меньше. Это худший показатель с мая прошлого года, пишет FINANCE.TUT.BY. Вообще же предприятия уже 7 месяцев подряд активнее увольняют, чем принимают новых работников.

И это при том, что весной Александр Лукашенко требовал трудоустроить буквально каждого. Некоторым тогда показалось, что уж такая-то задача будет правительству по плечу. Куда там.

«В объяснительных прогульщиков все стандартно: «Уехал в Россию на заработки» за подписью жены»

Впрочем, еще месяц назад стало очевидно, что с безработицей в стране происходит что-то не то. Андрей Кобяков на заседании Совмина поразился снижению занятых в регионах, хотя статистика по безработным причин для этого не давала: «К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди».

Кстати, кажется, кто-то догадывается, почему с предприятий стали «исчезать» работники. 

В понедельник Василий Матюшевский рассказал, за счет чего можно обеспечить в стране зарплату в 1 000 рублей. Одна из озвученных мер – «оптимизация функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда».

 
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