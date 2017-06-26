Прислушаются ли на Западе к белорусским политикам?

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26.06.2017
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 Что дадут слушания по Беларуси в Европарламенте?

27 июня в Европейском парламенте в Брюсселе состоятся слушания, посвященные ситуации в нашей стране. Заседание организовывает Европейская народная партия.

От Беларуси в слушаниях примут участие оппозиционные депутаты Палаты представителей Национального собрания Елена Анисим и Анна Канопацкая, правозащитник Алесь Беляцкий, председатель ОГП Анатолий Лебедько.

Встреча в Брюсселе состоится накануне большого политического форума, который пройдет в Минске. В начале июля в Беларусь приедут около 700 делегатов из 57 стран для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Аналитик-международник Андрей Федоров полагает, что европарламентарии хотят узнать от представителей белорусской демократической общественности о ситуации в Беларуси.

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