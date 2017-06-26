Жителю Витебска предъявили обвинение в надругательстве над государственным флагом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о надругательстве над государственным флагом, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 44-летний мужчина 2 мая в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приобрел спиртные напитки в одном из продовольственных магазинов на проспекте Черняховского. Вместе с ним в магазин заходила его знакомая, с которой, как позже установили следователи, у мужчины накануне возник конфликт.

Около 21.40, выйдя из магазина, витебчанин проходил мимо государственного флага, вывешенного у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул флаг, порвав его, а также вырвал древко из крепления, на которое было прикреплено полотнище.

Последнее он сорвал и бросил на землю себе под ноги. Но, зайдя за угол дома, вскоре вернулся, чтобы скрыть следы деяния - забрал флаг с собой и скрылся с места происшествия.

В результате проведенных разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый был установлен. В квартире его знакомой изъято полотнище флага. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела.

Жителю Витебска предъявлено обвинение по ст.370 Уголовного кодекса (надругательство над государственным флагом).

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. От дачи показаний обвиняемый отказался.