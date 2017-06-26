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Общество
26.06.2017
В Палате представителей назвали схему госпошлины за техосмотр «не совсем порядочной и честной»

Чиновников раскритиковали за то, что пошлина за техосмотр не всегда взимается справедливо, сообщает auto.tut.by.

Депутат Валентин Милошевский считает, что схема госпошлины за техосмотр, а вместе с ней и транспортный сбор выглядит «не совсем порядочной и честной». Виноват оказался, с его точки зрения, Минфин.

А проблема в простом. Прошел человек техосмотр, заплатил все сборы, получил сертификат на один-два года, но продал за это время свою машину. Следующий собственник снова платит.

— По положению о техосмотре, допуск к участию в дорожном движении получает автомобиль, а не собственник машины. При продаже машины, несмотря на то, что срок действия сертификата не закончился, схема повторяется. Это вызывает очень много жалоб и нареканий, — обратился Валентин Милошевский к заместителю министра финансов Дмитрию Кийко.

Переносить действующую отметку о техосмотре новому владельцу бесплатно Минфин пока не готов.

— Важно, чтобы измененные подходы не привели к уменьшению поступлений в дорожный фонд. У нас под эту систему прописывается план и распределяются средства. Просто так принять решение, которое приведет к уменьшению поступлений, мы не можем, — ответил Дмитрий Кийко.

— В любых отношениях должна быть порядочность и честность. И люди надеются, что министерство будет поступать именно так по отношению к людям, — не согласился с подходом депутат Милошевский.

К этой дискуссии снова подключилась депутат Ольга Политико. Вместо эмоций она привела замминистра и так знакомые ему цифры. Оказывается, государство выполнило план по транспортному сбору только в 2014 и 2015 годах. В прошлом — недотянули.

— О чем это говорит? Да о том, что люди перестали техосмотр проходить. Их будет все меньше и меньше. Потому что они не видят, что именно в их регионе дороги становятся лучше, — заявила Ольга Политико.

 
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