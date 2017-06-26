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26.06.2017
Кирилл Иванов
Новая опора Лукашенко на африканском континенте. Египту должно быть обидно

Мы уже искали проводника в Африке, теперь ищем — на кого опереться.

Власти Беларуси снова взялись искать стратегического партнера в Африке. В понедельник Александр Лукашенко встретился с главой МИД Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти. На встрече из уст главы Беларуси прозвучали любопытные откровения.

— Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего, — заявил Лукашенко.

А дальше — больше:

— Как и любое другое государство, особенно такое, как Беларусь, еще совсем молодое государство, мы выбираем те страны, на которые можно было бы опереться. Это те страны, которые мы знаем давно. Ангола — одна из тех стран. Может быть, в этом списке первая. Еще и потому, что после обретения государственности в 1975 году мы активно поддерживали Анголу, помогали ей. Основной контингент военных советников в Анголе был представлен Белорусским военным округом, и там было немало белорусов. С тех пор мы хорошо знаем и помним эту прекрасную страну.

Напомнил глава государства и тут же предложил:

— Если вы не возражаете, мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы.

В этом месте Египту, который Лукашенко еще в 2014 назвал «одной из наших важнейших точек опоры на всем африканском континенте», должно было бы стать обидно. В начале этого года в Каире белорусский президент назвал своего египетского коллегу Абделя Фаттаха аль-Сиси другом и пригласил в Минск.

Впрочем, обидеться стоит не только Египту, но и Судану, Зимбабве, Нигерии, Эфиопии и ряду других африканских стран, на которые ранее обещал опереться белорусский официальный лидер.

Ангола — один из крупнейших производителей алмазов и нефти.

При этом она традиционно находится в антиретингах по ряду показателей. Ангола — всемирный лидер по детской смертности, четверть детей до 12 лет не имеет возможности учиться в школе.

В стране царит цензура в СМИ, мирные протесты разгоняются полицией.

Как и в Беларуси, здесь на самом верху уделяется большое внимание борьбе с коррупцией. И тем не менее, Ангола является одной из самых коррумпированных стран мира.

 
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