Посла Украины вызвали с претензией в МИД Беларуси

Из-за «тенденциозных высказываний в СМИ».

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Беларуси в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения «Славянское братство — 2017».

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, ему было указано на то, что «сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ».

Дополняется, что внимание посла было обращено на то, что учение «Славянское братство – 2017» было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ: «При этом приглашение военных атташе, том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия».

Подытоживается, что белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе.

Отметим, что на прошлой неделе, выступая с репликой на конференции Ostrogorski Forum в Минске, дипломат Игорь Кизим призвал белорусские власти к большей открытости в связи с готовящимися военными учениями «Запад-2017» Беларуси и России. Свое выступление он начал с того, почему Беларуси не стоит недооценивать внешние угрозы.