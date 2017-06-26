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Экономика
26.06.2017
Сергей Веснин, Завтра твоей страны
Почему крупнейшие транснациональные корпорации бегут из Беларуси?

На прошлой неделе о выходе из бизнеса в Бобруйске и Речице объявил один из мировых пивных лидеров HeinekenGroup.

Как подсчитало Завтра твоей страны, за последние десять лет на белорусском рынке свернули деятельность около десяти западных транснациональных корпораций (ТНК), входящих в 2000 глобальных компаний по версии Forbes. За это время с Запада в Беларусь пришло вдвое меньше международных бизнесов. В основном это были франшизы отелей и ресторанов.    

В каждом конкретном случае была своя причина прекращения бизнеса. Самые частые — смена стратегии на фоне депрессии в мировой и региональной экономиках и неоправдавшиеся надежды на рост рынка ЕАЭС. В любом случае надежды белорусского правительства по привлечению в страну инвестиций ТНК не оправдываются.  

Голландские корпорации Heineken Group и Unilever, занимающие в рейтинге Forbes, соответственно, 103 и 316 места, перепродали свои белорусские бизнесы локальным игрокам. Заводы Heineken в Беларуси переходят в собственность Oasis Group, которую создал для рынков Беларуси, Украины и Казахстана инвестор Евгений Кашпер. Гомельскую фабрику «Ингман мороженое» у Unilever в 2016 году выкупила латвийская компания Food Union, принадлежащая одному из основателей «Юнимилка», российскому бизнесмену Андрею Бесхмельницкому.

За последнее время покинули белорусский рынок еще несколько мировых игроков.

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