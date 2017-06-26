Свидетели по уголовным делам получат право на адвоката

До этого они могли приводить с собой в суд только законных представителей. В понедельник депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении. Как ожидается, норма станет дополнительной защитой для всех участников процесса.

На этот пробел в законодательстве обратил внимание Конституционный суд. По мнению юристов, показания свидетелей служат важным источником доказательств. В то же время невыполнение ими норм законодательства, ошибки в показаниях могут для них самих повлечь уголовную ответственность.

— Следственные органы, которые будут вести дело, в присутствии адвоката не смогут оказывать моральное или иное воздействие на свидетелей. Таким образом, снизится вероятность, когда свидетель может дать показания, которые не будут соответствовать действительности в силу субъективных причин, — сказал министр юстиции Олег Слижевский, представляя законопроект.

Адвокат свидетеля сможет оказывать юридическую помощь, присутствовать на допросах, задавать вопросы своему клиенту во время заседания, знакомиться с протоколами заседаний и писать замечания насчет его содержания.

— Могут быть такие практические моменты, когда во время допроса свидетелю зададут вопрос, на который он не будет знать ответа и сможет попросить перерыв и проконсультироваться со своим адвокатом, — пояснил практические изменения Слижевский.