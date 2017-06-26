Экипаж танка, врезавшегося в столб, в параде 3 июля участвовать не будет

Заявили в Министерстве обороны.

При инциденте, когда танк врезался в фонарный столб на проспекте Независимости в Минске, пострадавших нет.

— Все абсолютно здоровы, — сообщил на пресс-конференции 26 июня пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник Владимир Макаров.

По его словам, проверка технического состояния показала, что танк был в исправном состоянии. Чтобы такая ситуация не повторилась, принят комплекс мер, заявил пресс-секретарь военного ведомства: «Начиная с дополнительных инструктажей, дополнительных занятий для механиков-водителей по вождению в городе в сложных дорожных и погодных условиях».

Отвечая на вопрос Еврорадио, Макаров сообщил, что экипаж танка, который врезался в столб, не будет принимать участия в параде на День Независимости. Он добавил, что Минобороны продолжает расследование происшествия. Есть вероятность, что действия механика-водителя, который начал тормозить после заноса танка, позволили избежать больших разрушений, объяснил представитель военного ведомства.

Макаров опроверг слухи, будто механик-водитель танка после происшествия попал на гауптвахту:

— Это не соответствует действительности.

Пресс-секретарь Минобороны заявил, что военное ведомство планирует уже сегодня исправить последствия инцидента на проспекте — прежде всего речь идет о восстановлении фонарного столба.

Также Макаров по просьбе Еврорадио прокомментировал обсуждение инцидента в интернете. По его словам, во время парада войск никогда не применяется ничего боевого — ни боеприпасов, ни активной брони, которая используется в боевых действиях.