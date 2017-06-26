Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС
В ней выстроились десятки тысяч европейцев из ФРГ, Нидерландов и Бельгии - в знак протеста против эксплуатации бельгийских атомных реакторов «Тианж-2» и «Дул-3».
По данным организаторов акции, накануне в ней приняли участие около 50 тысяч человек, сообщает DW. В том числе ряд депутатов бельгийского парламента, а также парламентов Валлонии и Фландрии, политиков и чиновников местных администраций, дополняет ТАСС.
Участники цепи требовали немедленного отключения этих реакторов, в которых недавно было обнаружено множество микротрещин.
14.38 so langsam schließt sich die Menschenkette. Teilweise aber noch Lücken. #menschenkette #Tihange #stoptihange pic.twitter.com/Q560irYjSF— infozentrale (@infozentrale) 25 июня 2017 г.
Протестующие выстроились в цепь от АЭС «Тианж» в бельгийском городе Юи через города Маастрихт в Нидерландах до приграничного города Ахена в Германии.