Живая цепь длиной 90 км в знак протеста против АЭС

В ней выстроились десятки тысяч европейцев из ФРГ, Нидерландов и Бельгии - в знак протеста против эксплуатации бельгийских атомных реакторов «Тианж-2» и «Дул-3».

По данным организаторов акции, накануне в ней приняли участие около 50 тысяч человек, сообщает DW. В том числе ряд депутатов бельгийского парламента, а также парламентов Валлонии и Фландрии, политиков и чиновников местных администраций, дополняет ТАСС.

Участники цепи требовали немедленного отключения этих реакторов, в которых недавно было обнаружено множество микротрещин.

Протестующие выстроились в цепь от АЭС «Тианж» в бельгийском городе Юи через города Маастрихт в Нидерландах до приграничного города Ахена в Германии.