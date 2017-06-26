Порывистый ветер, град, по югу до +36°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

27 июня ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в северных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +18..+23°С, по югу до +25°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра .

28 июня преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-западу ночью +13..+16°С, днем +30..+31°С.

29 июня ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине страны, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Днем во многих районах сильный порывистый ветер, местами возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по северо-востоку +10..+12°С; максимальная днем +28..+34°С, по югу местами до +36°С.