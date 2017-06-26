Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Жителю Витебска предъявили обвинение в надругательстве над государственным флагом
В Палате представителей назвали схему госпошлины за техосмотр «не совсем порядочной и честной»
Посла Украины вызвали с претензией в МИД Беларуси
Почему крупнейшие транснациональные корпорации бегут из Беларуси?
Курс доллара начал неделю со снижения
Свидетели по уголовным делам получат право на адвоката
14 адказаў на галоўныя пытанні пра службу ў войску
Экипаж танка, врезавшегося в столб, в параде 3 июля участвовать не будет
Порывистый ветер, град, по югу до +36°С
Правительство видит два сценария-2018
Минобороны уже отчиталось, а государственные СМИ «не заметили» скандал с танком
Норвежцы собирают деньги на восстановление «пениса тролля»
Шендерович: «Ухмыляются в открытую или хранят скотский серьез?»
Задержан водитель, который после ссоры с супругой «надышал» 4,2 промилле
Создатель Telegram: «Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
За сколько можно купить белорусского чиновника
Война, которой не было: «Все радостно едут на фронт, цветы, песни»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Газета.ru: «Братская Беларусь становится все менее предсказуемой»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мнение Орешкина: «Вся страна писала от восторга. Многие до сих пор это делают»
Сборную России по футболу не спасла даже порнозвезда
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
В Беларуси вводят новый вид военной службы. Кого мобилизуют первым?
Беларусы на службе ЦРУ
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
«Не кощунство ли — отказывать 101-летней бабушке в помощи обновить забор, а себе выстраивать коттеджи?»
Рыковцева: «Этот гаденыш, Корчевников, с ним, конечно, совсем не простая история»
Поротников: «Генералы не умеют считать деньги, их этому просто не учат»
Почему, хоть забросай чиновников помидорами, для них палатка с овощами лучше домов с Осмоловки
Доигрались: Евросоюз пошел на санкции против гиганта белорусской промышленности
По 500 $ отменяется? Лукашенко выступил с новым обещанием
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
С какими девушками Лукашенко был на балу выпускников
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Промокшие Путин и Медведев
Народный фотофакт. «Огороду хана! Слабонервным аграриям не смотреть»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
26.06.2017
TUT.BY
Правительство видит два сценария-2018

Один с вялым ростом, второй – с реформами.

Правительство активно работает над прогнозом развития экономики Беларуси на 2018 год и основных параметров до 2020 года, рассказал депутатам в понедельник первый вице-премьер Василий Матюшевский.

В проекте концепции прогноза на следующий год — два сценария. Целевой — для прогноза, и консервативный — для формирования бюджета.

— Консервативный сценарий имеет особенности. Ошибки излишнего оптимизма нам уже, к сожалению, известны. Поэтому оценки сейчас более взвешенные, — пояснил он.

Фраза дня: «Реальная зарплата растет третий месяц»

Консервативный сценарий предполагает прирост ВВП в 2018 году на уровне 1,1%. Здесь учтен эффект растущей базы промпроизводства, отметил первый вице-премьер. В этом сценарии заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель марки Urals, курс российского рубля — 70 рублей за доллар, темп прироста ВВП России — не выше 1,5%.

— Будут дополнительные источники — будем направлять их на финансирование социальных программ и поддержку реального сектора экономики, — пообещал Матюшевский.

Второй сценарий — целевой. Он предусматривает выход на основные параметры программы пятилетки (прирост ВВП на 12−15% за 2016−2020 год):

— Но для реализации этого сценария необходим ряд структурных преобразований и совершенствование институциональной среды. Мы ожидаем вашей всесторонней поддержки. Во-первых, нам надо менять подходы к управлению госсобственностью, для чего сегодня разрабатывается закон о промышленной политике. Глобальную работу предстоит проделать над законом о хозобществах, где заложен целый ряд новых норм, касающихся форм инвестирования и возможностей финансового оздоровления».

Необходимо также как можно быстрее завершить разработку и реализовать комплекс мер по развитию малого и среднего бизнеса. Ускоренное развитие этого сектора Матюшевский назвал главной движущей силой. Он анонсировал декрет о либерализации условий работы бизнеса, отметив, что проект документа предусматривает упрощение открытия объектов, лицензирования, снижение налоговой нагрузки.

Первый вице-премьер также пообещал провести инвентаризацию всего инвестиционного законодательства.

— Здесь требуется скрупулезная, я бы сказал — ювелирная работа, — пояснил он.

Василий Матюшевский также отметил и подготовку документа о необратимости приватизации, декриминализации отдельных деяний в экономической сфере, закрепление гарантий возмещения ущерба.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.1 (оценок:8)
Главное
«Дуэль»: Страсти по Коле
Дворец наслаждений
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Газета.ru: «Братская Беларусь становится все менее предсказуемой»
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY