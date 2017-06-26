Норвежцы собирают деньги на восстановление «пениса тролля»

В ночь на субботу неизвестные вандалы уничтожили признанную достопримечательность в Эйгерсунде на юго-западе Норвегии.

Они сбили выступающий кусок скалы под названием Trollpikken («Пенис тролля»), который издавна почитали туристы - они часто на него забирались и фотографировались.

Судя по оставшимся на камнях следам, неизвестные вредители вбили сверху в скалу металлические штыри, а затем то ли отпили, то ли просто откололи выступающий трехметровый фрагмент. Экологическим вандалам, чьим поиском сейчас активно занимается полиция, грозит шесть лет тюрьмы.

Между тем поклонники Trollpikkenв тот же день начали в интернете кампанию по сбору средств на восстановление природного памятника. Планируется собрать 200 тысяч крон (около 21 тысячи евро), и уже на утро понедельника 900 народных спонсоров пожертвовали более 140 тысяч.

Один из местных подрядчиков заявил, что восстановление Trollpikken технически вполне возможно: отколотый фрагмент, который сейчас лежит у основания утеса, можно прикрепить с помощью длинных болтов и специального схватывающего раствора. По словам строителей, если задействовать вертолет, процедура восстановления объекта займет около часа.