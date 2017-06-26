Фраза дня: «Реальная зарплата растет третий месяц»

Устами первого вице-премьера Василия Матюшевского.

Сегодня Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики, темпы роста которой прибавляют от месяца к месяцу, заявил он, выступая в понедельник в парламенте, сообщает TUT.BY. В частности, отмечается, планы на полугодие выполняются с опережением — +0,9% против 0,2% по прогнозу.

Матюшевский обратил внимание, что инфляция в стране держится на минимальном уровне — 2,7% при прогнозе на полугодие 6,7%. «Снижается процентная нагрузка на реальный сектор экономики. 15% по новым кредитам для юрлиц — это минимум за прошедшую пятилетку», — сказал он, отметив также улучшение финансовых результатов работы предприятий.

— Реальная зарплата растет третий месяц подряд на фоне ее снижения в последние два года. При этом в целом по экономике сохранена увязка роста зарплат с ростом производительности труда, — подчеркнул первый вице-премьер.

Напомним, накануне Белстат опубликовал данные, согласно которым средняя зарплата в Беларуси в мае выросла почти до 800 рублей. В долларах по средневзвешенному курсу Нацбанка она составила 426 долларов.

Байнет со свежими данными категорически не согласился: «Только Белстат выполняет поручение президента».

Ранее Александр Лукашенко потребовал довести среднюю зарплату белорусов до 500 долларов. Несмотря на скепсис экономистов, чиновники всех рангов заявили, что это вполне возможно.