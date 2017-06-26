Шендерович: «Ухмыляются в открытую или хранят скотский серьез?»

Российский публицист – о предложении в Госдуме ужесточить наказание за коррупцию.

«Мне бы, конечно, хотелось одним глазком глянуть: как это у них там происходит? Подмигивают ли они друг другу, когда требуют бороться с коррупцией, ухмыляются в открытую или хранят скотский серьез? Отдают ли себе отчет в том, что они и есть коррупция, - или все запущено так сильно, что они уже и не понимают этого сами?

Кстати, не исключено. Человек же не чувствует собственного запаха, по крайней мере, чувствует его гораздо слабее окружающих... А в казарме и камере запах быстро становится общим, что резко улучшает самоощущение, ибо общий позор уже не позор, а обстоятельства существования...», -- пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook.